Internauta burzy się widokiem pośladków Anny Muchy: "Święta są, a ty zdjęcie D*PY WSTAWIASZ"

Boże Narodzenie to dla polskich celebrytów nie tylko czas świętowania w gronie bliskich, lecz również idealna okazja do publikowania w sieci kolejnych postów. W tym roku przedstawiciele rodzimego show biznesu tradycyjnie już nie szczędzili swoim obserwatorom starannych relacji z wigilijnych wieczerzy czy rodzinnych zdjęć pod choinką. Na Instagramie nie brakowało też rzecz jasna ujęć celebryckich domów przystrojonych coraz to bardziej wymyślnymi dekoracjami.