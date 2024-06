Internauta do Edyty Golec: "Proszę męża i szwagra na temat zwierząt WYEDUKOWAĆ". Tak zareagowała

Ania 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Ojej, przecież konie maja ogromna siłę w porównaniu do ludzi. Ile razy koń kopnął tylko kogoś i zabił. Golec miał rację, że zwierzęta te są dla nas aby pomagać, chociaż źle to powiedział i do tego widać, że trzyma stronę swoich. Bo pomagać to jedno a wykorzystywać zwierzę aż padnie to zupełnie co innego. A on nie powiedział, że zachowanie z filmiku gdzie bito padniętego konia było karygodne. I tak, koń bez problemu uwięzie 12 osób, ale nie cały dzień non stop i dzien w dzień w rąk trudnych warunkach