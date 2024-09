Internauta do Małgorzaty Rozenek: "Auta elektryczne i słomki papierowe jeszcze nie uratowały świata?". ZAREAGOWAŁA

Jak ekologiści są tak odważni to niech jadą gdzie rzeczywiście środowisko jest degradowane na dużą skale kraje Afryki Ameryka Płd Bliski Daleki Wschód etc i niech tam bredzą swoje mądrości no ale jak pojadą do takich Chin i zaczną tam przyklejać się do ulicy albo pyszczcyć władzy w obronie lasu dzików czy czegoś innego to w dwie minuty siły bezpieczeństwa użyją środków przymusu bezpośredniego a sąd w ciągu jednego dnia zasądzi im 20 lat pobytu w obozie pracy ewentualnie wyśle ich na przymusowe leczenie w zamkniętym ośrodku bo to całe towarzystwo jest silne tam gdzie jest słabe państwo albo gdzie liberalna demokratura wykorzystuje ich do swoich celów tak jak wykorzystuje celebrytów