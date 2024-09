Internautka do Doroty Zawadzkiej: "Syn nadal na karnym jeżyku czy już wyszedł?". "Superniania" pośpieszyła z odpowiedzią

Czy rodzic odpowiada za dorosłe dziecko? Jak wam się uda dobrze wychować, sukces to ochy i achy. Jak porażka to sierota. Prawda jest taka że rodzic odpowiada i za sukces i za porażkę. Mój mąż rok po ślubie okazał się hazardzistą. Przegrał mnóstwo pieniędzy. Czy to moja wina? Teściowa powiedziała, że moja bo nie żyłam w takiej przyjaźni z Bogiem jak ona. Dostałam od niej uformowanego faceta na oko normalnego, a tu taki bubel. Winna jest zawsze żona. Że mąż pije - winna żona, chociaż w rodzinie męża sami alko. Że jest hazardzistą - winna żona, chociaż teściowa całe życie miała nerwicę, OCD religijne a teściu się synem nie interesował wcale, bo wierzył tylko w politykę, papieża, telewizor i PIS. Bo teściowa wprowadzała syneczka to kościoła codziennie, gdzie tylko podłapał od księży złe wzorce jako ministrant. Nauczył się zakłamania i miłości do mamony. Nauczył się też, że można grzeszyć, byle się wyspowiadać potem. Nie miał żadnych zdolności do auterefleksji i oceny moralnej swoich czynów. To rodzic odpowiada za to jakie stworzył dziecko - umyślnie lub przez zaniedbanie.