Internautka obrusza się na wygimnastykowaną Małgorzatę Rozenek: "Takie są plusy, jak się ma CZAS DLA SIEBIE". Doczekała się odpowiedzi

Ilona 12 min. temu

Ona może iść spać o 21. Bo lekcje z dziecim odrobi korepetytor, obiad przywiezie catering. Pozmywa i posprzata pomóc domowa. Więc jakby pracowała na klasycznym etacie za średnia krajowa, nie miała by ochoty dygać na pilates o 6 ani funduszy by to robić:) i czasu przy ogarnianiu domu plus gotowaniu, już by jej nie starczyło;) oczywiście każdy jest kowalem własnego losu, gratki że swoje 5 minut przekuła w godzinę. Tylko nie koloryzujmy ze każdy może jak ona. Że to kwestia organizacji. Nie no jak ktoś pracuje od 10 do 18. Ma do ogarnięcia 3 dzieci i dom. Sorry nie da się robić wszystkiego co ona ;;)