Internautka wytyka Agacie Rubik, że "zamyka psa w klatce" i jest "narcystyczna"! Żona Piotra ostro odpowiedziała (FOTO)

Ciekawe jak dzieci skończą po takim ekshibicjonizmie w sieci ? Przecież to masakra dla tak małych dzieci Ona wygląda ba taką co po trupach do celu, ale ze Rubik na wykorzystywanie dzieci w taki sposób w social media się godzi to się dziwię naprawdę 🤯🤯🤯