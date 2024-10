Irena Kamińska-Radomska radzi, jak się zachować na cmentarzu. Wspominała też o ubiorze: "To nie jest pogrzeb, ale święto"

Co to znaczy "przynieść znicz"? Jeden? A jeszcze czego, za mało. Na groby rodziców (pochowani osobno z różnych względów, w tym różnicy roku śmierci, ponad 25 lat), zawsze przynoszę po 2 znicze. W miarę duże. Kasa jest i na 5, ale nie o to chodzi. I nie biorę z najdroższych. Kiedyś tam, za PRL, ojcu to i 7-8 zniczy stawiałem na grobie, ale to takich niedużych, szklanych, bez pokrywek u góry. Tego jeszcze nie znano.