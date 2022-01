Irina Shayk odwiedziła Warszawę w celach biznesowych! Razem ze znanym modelem wystąpi w reklamie POLSKIEJ MARKI

Nie inaczej było, gdy do Warszawy zawitała Irina Shayk. Zdjęcia rosyjskiej modelki, o której w ostatnich latach było głośno za sprawą burzliwej relacji z Bradleyem Cooperem, pojawiły się w sieci we wtorek. Widzimy na nich, jak zakamuflowana 36-latka w pośpiechu wysiada ze stojącego przed Hotelem Europejskim samochodu. Uwagę zwraca to, że topmodelka dzierży w ręce torbę z obuwniczej sieciówki.