Iwona Lewandowska rozpływa się nad synową: "Dokonała CUDU"

Robert i Anna Lewandowscy dwa lata temu przeprowadzili się do Barcelony. Już kilka miesięcy temu okazało się, że nie tylko piłkarz będzie rozwijał się zawodowo w Hiszpanii, ale również i jego żona. 22 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie nowego biznesu sportsmenki. EDAN Studio to nie tylko siłownia, ale też miejsce, w którym "Lewa" połączy wszystkie swoje największe pasje.

Mama Roberta Lewandowskiego komentuje nowy biznes Ani

Przede wszystkim jestem dzisiaj teściową najbardziej wzruszoną kochającą synową. No bo to jest jej dzień, synuś później. Dzisiaj jest Ania najważniejsza. Jestem przeszczęśliwa, że dokonała dla mnie cudu, bo podbiła Barcelonę, zyskała sobie miłość naprawdę wielu ludzi. Patrząc, jak otoczona jest tą dobrą energią, to wiem, że jeszcze nas czymś zaskoczy - mówiła.