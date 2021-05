Iza z "Królowych życia" broni swojej NATURALNEJ PUPY przed niedowiarkami: "Jednym wchodzi tu, innym gdzie indziej" (ZDJĘCIA)

O ile Macudzyńska nie ma problemu z przyznaniem się np. do powiększenia biustu, wciąż utrzymuje, że jej pośladki są dziełem wyłącznie matki natury. Fani mają co do tego wiele wątpliwości...

Brak mi słów, jak każdy wnika w każdy cm mojego ciała. Ciekawe, gdzie jeszcze mi zajrzą. Już widzę te powiększania zdjęć przez ludzi, aby tylko coś wyszukać. No cóż, niektórzy mają tyłek od dziecka, inni cycki, jedni mają to i to lub nie mają wcale. Ale co komu do tego. NIC!!! Szukajcie sobie dalej, ja lecę opalać te moje duże okrągłe 4 litery i myślcie sobie, co chcecie. Nie mam zamiaru nikogo przekonywać, wiem swoje i tyle, a reszta to już Wasz problem - dodała.