Izabela Kuna od prawie dwóch dekad żyje bez ślubu. Partner aktorki tłumaczy: "Mam złe doświadczenia"

Izabela Kuna w show-biznesie obecna jest od lat. Chociaż dużą popularność przyniosły jej występy w popularnych filmach oraz serialach, to aktorka nie obnosi się z osobistym życiem. Nie jest jednak tajemnicą, że gwiazda w przeszłości nie miała szczęścia w miłości.

Pierwszym mężem aktorki był Dariusz Kurzelewski , którego poznała jeszcze w czasie studiów aktorskich. Początkowa sielanka przerodziła się w różnice nie do pogodzenia. Nieuniknione okazało się rozstanie, które przeczuwała już podczas ślubu. Małżeństwo z ojcem córki przeszło do historii, a kilka lat później Iza zaczęła układać sobie życie na nowo.

Izabela Kuna od lat żyje w nieformalnym związku. Dlaczego nie zdecydowała się na ślub?

Aktorka już od blisko dwóch dekad związana jest z lekarzem Markiem Modzelewskim , z którym doczekała się syna Stanisława. Poznali się w Teatrze Narodowym i zakochali od pierwszego wejrzenia. Chociaż od lat tworzą szczęśliwą rodzinę, to jednak Kuna nie zdecydowała się ponownie wyjść za mąż.

Myślę, że sekret udanego związku to nie ślub. Nie widzimy powodu, by zmieniać coś, co od kilkunastu lat świetnie funkcjonuje – przyznała aktorka w wywiadzie, którego udzieliła "Gali".