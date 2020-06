Iza z "Królowych życia" miała kolejny wypadek samochodowy: "OTARŁAM SIĘ O ŚMIERĆ" (FOTO)

Izabela Macudzińska to jedna z gwiazd popularnego programu TTV Królowe życia. Choć na co dzień to Dagmara Kaźmierska gra w mediach pierwsze skrzypce, to jej koleżanki z show też coraz częściej dochodzą do głosu. Jedną z nich jest właśnie Iza, właścicielka popularnego butiku, która niedawno pod czujnym okiem kamer poślubiła swojego partnera, Patryka Borowiaka.





Iza z Królowych życia bez wątpienia wie, jak rozbudzić zainteresowanie mediów swoją osobą. Choć celebrytka ma już na swoim koncie sporo sukcesów, to jednak w jej życiu co jakiś czas dochodzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jak choćby w grudniu zeszłego roku, kiedy informowaliśmy, że Izabela Macudzińska uczestniczyła w poważnym wypadku drogowym, w którym zderzyły się łącznie cztery pojazdy.





Fani samozwańczej "królowej" oczywiście mocno to przeżyli, jednak to najwyraźniej nie koniec drogowych perypetii celebrytki. Iza poinformowała bowiem właśnie, że uczestniczyła w kolejnym wypadku, z którego oczywiście udostępniła też zdjęcie. Widzimy na nim, że Macudzińska wjechała w słup i roztrzaskała przód samochodu.