Izabela Trojanowska zabiera głos po wypadku na scenie: "CIERPIĘ"

Trojanowska została przebadana na miejscu, a lekarz początkowo nie stwierdził żadnego urazu. Niestety ból był dla artystki nie do zniesienia. Z tego powodu musiała się wybrać na konsultacje ze specjalistą po powrocie do stolicy. W rozmowie z Faktem zdradziła więcej szczegółów na temat swojego stanu zdrowia.

Mam prześwietlenie, póki co... cierpię. Czuję się bardzo nieciekawie. Boli mnie, ale przynajmniej odetchnęłam z ulgą, że to nie złamanie, tylko poważne stłuczenie. (...) Bałam się, bo już nie jestem w wieku, kiedy organizm się tak szybko regeneruje, a złamanie byłoby fatalne. I cieszę się, że to nie prawa ręka, tylko lewa. Ta, którą mniej się posługuję - wyznała Trojanowska.