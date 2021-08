Izabella Krzan podróżuje i używa życia u boku tajemniczego Dominika. Kim jest i czym się zajmuje ukochany gwiazdy TVP?

Biorąc pod uwagę dobrze prosperującą karierę Izabelli Krzan, trudno się dziwić, że zainteresowaniem cieszy się też jej życie prywatne. Niestety, mimo sporej aktywności w mediach społecznościowych, celebrytka nie jest szczególnie skora do dzielenia się ze światem intymnymi szczegółami z życia. Do niedawna nie było nawet wiadomo, kim jest jej partner.

Dziś już wiadomo, że faktycznie są parą, a wszystko przez niedawny post, w którym wyznała mu miłość. Mimo wieści o tym, że w życiu Izy pojawił się nowy mężczyzna, to celebrytka dość sporadycznie publikuje ich wspólne zdjęcia . Z tego powodu też tajemniczy Dominik jest dla internautów sporą zagadką.

Okazuje się jednak, że Dominik Kowalski , bo tak nazywa się partner Izy Krzan, jest znany w nieco innej branży. 29-latek pochodzi z artystycznej rodziny, a jego ojcem jest Grzegorz Kowalski , znany rzeźbiarz, a także pedagog i krytyk sztuki. Był on zresztą sporą inspiracją dla swoich pociech, bo zarówno Dominik, jak i jego brat Krystian działają jako projektanci. Mężczyzna chwali się nawet tym faktem w opisie na Instagramie.

Partner Izabelli Krzan prowadzi pracownię projektową, dzięki czemu może współpracować z najlepszymi producentami z Polski i spoza jej granic. Nie jest to jednak jego jedyna pasja, bo po pracy pasjonuje się sztuką, podróżami i fotografią, czego dowodem są zdjęcia na kontach jego i Izy. Zaledwie tydzień temu Dominik chwalił się podróżą do Grecji, a wcześniej był też na Malediwach, w Portugalii czy we Włoszech.