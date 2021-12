Izabella Krzan rozkleiła się na wizji! Opowiedziała o TRUDNEJ relacji z ojcem i TERAPII. "Działy się różne rzeczy"

Izabella Krzan przygodę z show biznesem zaczynała dość tradycyjnie, bo od występów w konkursach piękności. Z czasem Miss Polonia 2016 udało się "zakręcić" w telewizji i to dosłownie. Zaangażowano ją do kręcenia kołem fortuny i odsłaniania literek w show, którego prowadzącym jest Norbi oraz do "Pytania na śniadanie". I tak 26-latka już od kilku lat spełnia się jako prezenterka Telewizji Polskiej.

Media interesuje także życie prywatne Izy. Od kilku miesięcy olsztynianka chwali się nowym mężczyzną u boku - niejakim Dominikiem. Wcześniej związana była z siatkarzem Michałem Filipem.

Zobacz także: Izabella Krzan: Jestem grzeczną dziewczynkę, w ciągu trzech lat byłam pięć razy w klubie

Ostatnio Krzan udzieliła zaś osobistego wywiadu, w którym opowiedziała o rodzinie. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w jego autorskim programie "Taka jak ty" otworzyła się w temacie relacji z rodzicami. Wyjątkowe emocje kobieta żywi względem rodzicielki.

Moja mama zawsze była bardzo poukładana w swoim życiu, ale wiedziała i wie, jakie ma cele, czyli dzieci. I nam to wszystko przekazywała. Wiedziała, że jeżeli będzie z nami rozmawiała o wszystkim i nie będzie robić żadnego tematu tabu, to i my wyrośniemy na fajnych ludzi. I chyba tak jest... - mówiła szczerze wzruszona, pokazując nawet tatuaż z rokiem urodzenia mamy.

Jest super! Mam tak fajną rodzinę - zachwycała się, w pewnym momencie rozklejając się na wizji. (...) Teraz, jak jesteśmy już dorosłymi ludźmi, to jest moim ziomem, super się przyjaźnimy! (...) Jako dorosła kobieta widzę, że szanuje mnie na maksa, i to jest super.

Przyznała, że z tatą łączą ją nieco trudniejsze relacje. Nie ukrywa, że ze względu na jego rzadką obecność w domu, nie udało się im nawiązać tak bliskich stosunków.

Tata jest oczywiście w moim życiu cały czas i jest z nami. Może tylko dlatego, że nie udało mi się aż tak bliskiej relacji z nim nawiązać jak z mamą i bratem, bo czasami go nie było, często pracował, miał różnego rodzaju wyjazdy, więc nie zbudowaliśmy tak mocnej więzi... - ubolewa. (...). Ale kocham swojego tatę i jedyne, czego może mi brakuje, to tego, że właśnie za rzadko byliśmy całą ekipą, całą rodziną. Ta więź polegała na mnie, na mamie, na Grześku i tacie, który był i jest co jakiś czas - ujawnia, podkreślając, że zarówno ona, jak i jej brat oraz rodzice starają się pielęgnować więź i nie rozpamiętywać przeszłości:

Ale jest coraz lepiej, coraz fajniej, bo wszyscy jesteśmy dorośli, mamy swoje przeżycia, wiemy, co się działo w przeszłości, nie rozjątrzamy niektórych spraw, a cieszymy się tym, co jest dzisiaj. I to jest dobre w nas wszystkich - mówi. Działy się różne rzeczy. Tak naprawdę nie ma co ukrywać, ja mam 26 lat, nasi rodzice mają 50-60 lat i to jest taki wiek, kiedy rzadko można było się przyznać do błędów, albo gdzieś udać się po pomoc w takiej sytuacji, kiedy chodziło o zbudowanie jeszcze mocniejszej relacji... - zauważa i następnie zdradza, że zdecydowała się wziąć udział w psychoterapii, która pomogła jej przepracować wszystkie problemy życia prywatnego:

Ja teraz jako 26-latka przez rok byłam pod opieką, po prostu rozmawiałam z psychoterapeutą po to, by sobie pewne sprawy poukładać, ale nasi rodzice jeszcze nie mieli tej możliwości i były różnego rodzaju rzeczy, które były chyba w większości domów, szczególnie w Polsce, ale ponaprawialiśmy to trochę i jest lepiej (...). A to, co było kiedyś, co było może nie do końca super, zostawiamy w przeszłości.

Doceniacie szczerość Izabelli?

Zdradzimy Wam, kto najlepiej klika się na Pudelku!