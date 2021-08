Izabella Łukomska-Pyżalska z mężem prezentują wyrzeźbione sylwetki i świętują 16. rocznicę ślubu (FOTO)

realia 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Pomaga sobie , nie tylko naturalnie i to widać, zwłaszcza na video bo zdjęcia wiadomo ... Musi bardzo się starać by ten facet nie poszedł do innej , wieczny strach o to , ze inna ...młodsza, piękniejsza etc zabierze jej faceta. Wszystko wygląda pięknie na obrazku , niestety realia wszyscy wiemy jakie są.....