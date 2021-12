Jacek Kurski GROZI POZWEM za artykuł w "Wyborczej": "Kłamstwa i zmanipulowane informacje"

Kiki 50 min. temu zgłoś do moderacji 86 9 Odpowiedz

Pracując u prywaciarza też pracownicy robili czasami dwa etaty jeszcze robiąc koło domu szefa, kosząc trawę, robiąc mu zakupy itd... oczywiście nie dostawali za to dodatkowej kasy ale tak to wygląda w małych miejscowościach gdzie taki prywaciarz to jeden z nielicznych pracodawców. Pracownicy są jak niewolnicy.