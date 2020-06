Jacek Szawiola z "Gogglebox" został POBITY: "Tak wygląda wolność w naszym kraju" (FOTO)

Ewelona 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To z pewnością robota zagorzałych katolików narodowców, jestem w stanie zrozumieć "berety" ktore to w d.. ie były i g.. no widziały i mogą co najwyżej nabluzgać człowieka , ale takie akcje w wykonaniu młodych ludzi, świadomych... ...polandia to syf