"Jak pokochałam gangstera". Tak po 23 latach od śmierci wygląda grób "Nikosia" (FOTO)

Warto nadmienić, że słynny gangster stracił życie 24 kwietnia 1998 roku w strzelaninie w agencji towarzyskiej "Las Vegas" w Gdyni. Była to najgłośniejsza gangsterska egzekucja na terenie Trójmiasta . Jako że w toku śledztwa zabójcy (ani ewentualnych zleceniodawców) nie schwytano, sprawa nie została wyjaśniona do dziś.

Wraz z nagłym wzrostem popularności filmu fani zaczęli interesować się "Nikosiem" i sensacyjnymi kulisami jego tajemniczej śmierci. W sieci pojawiły się zdjęcia grobu znajdującego się na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Na marmurowym pomniku widoczny jest przede wszystkim napis w języku łacińskim. Non fui, fui, non sum, non curo – głosi sentencja, co z łaciny oznacza "nie byłem, byłem, nie ma mnie, nie dbam o to".