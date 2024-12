Jaką emeryturę wyliczono Michałowi Wiśniewskiemu? "200 złotych". Uderzył w kolegów, którzy psioczą na wysokość swoich świadczeń

Temat emerytur gwiazd wraca jak bumerang. Artyści coraz częściej mówią o tym, jakiej wysokości przelewy zasilają ich konta. Kwoty mogą przyprawić o zawroty głowy. Nie dziwi więc, że wielu z nich publicznie się żali. Muszą być aktywni zawodowo bardzo długo, żeby dorobić.

W zupełnie innym tonie wypowiada się o sprawie Michał Wiśniewski. Wokalista nie tylko nie narzeka na to, jaką kwotę mu wyliczono, ale także uderza w tych, którzy to robią.

Michał Wiśniewski ostro o artystach narzekających na wysokość emerytur

Jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą wokalista Ich Troje zdradził, jaką wysokość emerytury mu wyliczono. Jak jednak mówi, nie zamierza narzekać na system.

Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, to jakieś ochłapy do nas trafią. Natomiast jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi około 200 zł miesięcznie. (...) Każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość. Jestem tego najlepszym przykładem. Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj, pewnie ze sporym procentem - powiedział.

Nie poprzestał na tej deklaracji i kontynuował temat w swoich mediach społecznościowych. Tam w zdecydowanie ostrzejszych słowach odniósł się do zbiorowych narzekań gwiazd.

Trochę będzie niegrzecznie przez moment. Skąd to pie****nie w koło, że my narzekamy jako artyści na emerytury? Nie płacimy składek, więc nie ma emerytur! Ja nigdy czegoś takiego w życiu nie powiedziałem i nie skarżyłem się na to, że będę miał niską emeryturę. W życiu! Każdy z moich kolegów artystów, który będzie się skarżył na tę emeryturę, no jest po prostu głupkiem i frajerem. No bo przecież wie, że nie płacił. Ale takich nie ma! No generalnie raczej takich nie ma. To wyszukuje się po to, żeby była klikalność - mówił na Instagramie.

Zaapelował też, by nie łączyć go z tematem niskich emerytur, bo sam nigdy się na to nie żalił.

Proszę mnie wypisać z tego klubu narzekających, bo ja nigdy nie narzekałem, bo jestem facetem, który ma dwie szare komórki i zdaję sobie z tego sprawę - podsumował.

Na szczęście Michał stara się teraz, jak może, by zabezpieczyć swoją przyszłość. Zapewne niezła sumka wpadnie (albo już wpadła) na jego konto na dniach.

Gwiazdor wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką", który będzie transmitowany na antenie TVP2 oraz w TVP VOD we wtorek, 31 grudnia, od godziny 20:00.

