Jake Gyllenhaal wspomina SCENY MIŁOSNE z Jennifer Aniston: "To była TORTURA"

Gay 26 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

A ja mam pytanie kto wpuścił Jacka Jelonka do TVN?Czy geje nie mają nic innego do powiedzenia oprócz tego, że ktoś im kazał mierzyć członka…A tekst, że otrzymał wizytówkę z agencji modeli i odpowiedział, że on nie jest dziwką był naprawdę śmieszny jak historie z cyklu, śmiechu było co nie miara 😂 zamilcz chłopie bo wiemy co w trawie piszczy jeżeli chodzi o ciebie…