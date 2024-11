Jakie studia ukończyły gwiazdy "The Voice of Poland"? Wykształcenie Michała Szpaka zaskakuje

Rozmawiam ostatnio z jedna dzoewczyna i ona ze michal szpak fajnie spiewa, mowie do niej okej a podaj tytul jego piosenki ? Eeeee nie pamietam , no ok to powiedz o czym spiewa ? Eeeee nie wiem, no to co ci sie tak podoba ? No ze sie ladnie ubiera ......... moze nazwiecie go astronautą? Pana ktory prezentuje damską odzież.