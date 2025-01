Jakie wykształcenie ma Magdalena Narożna? "Pracowałam MIESIĄC w zawodzie"

Chora UE zakazuje, aby w korespondencji używać zwrotów „pan” lub „pani”. Genderowy obłęd czy troska o chore przepisy? „Pytanie o płeć niezgodne z RODO. UE zakazuje, aby w korespondencji używać zwrotów pani lub pan”, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Decyzja UE to pokłosie skargi na SNCF Connect, francuskiego przewoźnika kolejowego. „Od klientów kupujących bilety przez internet wymaga on wypełnienia formularza i zadeklarowania formy osobowej, w jakiej ma się do nich zwracać. Potem w nagłówkach wysyłanych informacji używa formy grzecznościowej pani lub pan. Francuskie stowarzyszenie Mousse uznało to za naruszenie przepisów RODO. Jego zdaniem nie ma podstaw prawnych, które umożliwiałyby przetwarzanie danych osobowych dotyczących płci klientów. (…) Zdaniem organizacji, jeśli już przewoźnik upiera się przy swym formularzu, to powinien w nim zapewnić dodatkowe opcje wyboru płci, takie jak inna czy neutralna”, czytamy. Sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że… pytanie klientów o płeć narusza zasady RODO.