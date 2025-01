Magdalena Narożna wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! "Dostawałam telefony od kilku lat"

Magdalena Narożna od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce największych gwiazd nurtu disco polo. W ostatnich miesiącach o piosenkarce sporo mówi się nie tylko w kontekście jej muzycznych poczynań, ale również imponującej metamorfozy. Sama zainteresowana ochoczo prezentuje w mediach społecznościowych efekty przemiany i stara się zmotywować obserwatorów do utrzymywania zdrowego trybu życia.

Magdalena Narożna wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

W sobotnim wydaniu programu " Halo, tu Polsat " ogłoszono, że Magdalena Narożna faktycznie wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" . Wykonawczyni hitu "Czułe słowa" przyznała, że "dostawała telefony od kilku lat", lecz dopiero teraz jest gotowa, aby pogodzić karierę muzyczną z występami na parkiecie . Prowadzący zapytali wokalistkę, czy już rozpoczęła przygotowania do "TzG".

Zupełnie się nie przygotowuję. Na razie tylko mentalnie, nawet nie znam jeszcze swojego partnera tanecznego. Także dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma. Czasami sobie myślę: "Na co ja się w ogóle zgodziłam" - wyjawiła Narożna.

Cieszę się ogromnie, lubię wyzwania i na pewno to będzie dla mnie niesamowita przygoda. Ja w ogóle nigdy w życiu nie tańczyłam. Jak nagrywamy tiktoka, to moja córka mówi: "Mamo, proszę cię" - dodała po chwili.

To jest wyzwanie. Nie wyobrażam sobie, żeby mój partner powiedział mi: "hola, hola, nie możesz tam iść", żeby był zazdrosny. Nie na tym to polega, my sobie ufamy i myślę, że Krzyś będzie mnie bardzo wspierał i kibicował - podkreśliła Narożna.