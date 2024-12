TYLKO NA PUDELKU: Sebastian Fabijański "wycofał się na ostatniej prostej" z "Tańca z Gwiazdami"! Znamy powód

Jeśli chodzi o mężczyzn, w ostatnim czasie głośno było o udziale w show Sebastiana Fabijańskiego . Wydawałoby się, że skoro Michał Danilczuk, który jest teraz z Maffashion - jego byłą partnerką - przeszedł do TVN i programu "You Can Dance" i nie będzie już w programie Polsatu, nic nie stoi na przeszkodzie, by Seba pokazał swój taneczny talent. Nie jest tajemnicą, że świetnie tańczy, co pokazał np. w serialu "Tancerze" czy filmie "#WszystkoGra".

Sebastian niestety nie weźmie udziału w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Było blisko podpisania umowy, bo byli już dogadani z programem na przeróżne warunki. Ale w związku z tym, że zagrał dużą rolę w nowym filmie Macieja Kawulskiego, który będzie miał premierę w przyszłym roku, to uznał po konsultacjach, że to nie jest dobry pomysł, żeby brał w tym udział. To by generowało zbyt dużo "plotkarskiego kontentu", czego Sebastian nie chciał. Marzy, żeby ludzie raczej o nim zapomnieli na jakiś czas, by mocno uderzyć z tym nowym filmem. On już ma dość rozgłosu - zdradza nasz informator.