Jako dziecko grał syna doktora Walickiego w "Na dobre i na złe", ale porzucił aktorstwo. Co dziś słychać u Jana Prosińskiego?

Grał w znanym serialu, a potem zniknął. Co słychać u Jana Prosińskiego?

Choć to rola w "Na dobre i na złe" dała mu rozpoznawalność, to debiutował jeszcze jako 9-latek jako Aniołek w serialu "Jacek". Pojawił się także w obsadzie produkcji "Złotopolscy" i "Gwiezdny pirat", ale to jako Paweł Walicki grał najdłużej, bo aż do 2004 roku. Szybko stało się jednak jasne, że to nie aktorstwo jest jego największą pasją, bo wkrótce porzucił ten zawód.