Jakub Kwieciński WYGRAŁ w sądzie z TVP! Nie szczędził gorzkich słów pod adresem Kurskiego: "Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tego ZŁA"

Mam na imię Roman. Pracuje jako wozny, konserwator w szkole podstawowej. Po otwarciu igrzysk w poniedziałek poszedłem dk pracy czując się wyzwolony co prawda z wąsami, nieogolony ale w mojej ulubionej sukience I szpilkach. Pomimo że nie ma dzieci a ha miałem jeszcze kilka klas do pomalowania Dyrektorka zwolniła mnie dyscyplinarnie. Uwazam to za skandal..Homofobię i zacofanie. Jutro napiszę do Kotuli.