Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka w PRZEŚWITUJĄCEJ kreacji ślą fanom noworoczne życzenia. "Burza o sukienkę za 3, 2, 1..." (FOTO)

Żenada roku jakub Rzezniczak bioracy ślub po smierci swojego synka I planujacy ślub kiedy umierało jego dziecko. Odwiedził syna raz (1 time ) w szpitalu przez okres kilku miesięcy ponieważ nie miał czasu ( czyt nie mògł wziaśč urlop) Na szczescie dostał 4 tygodnie urlopu ktòra wolał wykorzystać na podróż poślubna do Maiami z parkingowa. Obcy ludzie składali sie by ratować życie jego dziecka by on mògł zaoszczedzić na wczasy w Majami I torebki dla jokera..przez cały czas obrazajac matke swojego dziecka ktòra sama opiekowała sie ich synem przez rok. A teraz kupił parkingowej torebki LV z która zrobiła sobie selfie. Wiekszej żenady w życiu nie widziałam. Happy New year pudelkowicze🍀