Jakub Rzeźniczak odmówił udziału w programie TVN-u: "Zrezygnowałem ze względu NA PROWADZĄCEGO"

On na prowadzacego zwala wine za to co powiedzial w tamtym slawnym wywiadzie co dobil jego PRowy wizerunek... Dziwne, ze to co Ty mowisz zalezy do pytania, ktore dostajesz. Pokretme tlumaczenia...oj Kubus, jednak Krzys mial racje, trzeba bylo go sluchac, ale Ty dalej brniesz w te lajki...kazde uzalenienie mozna leczyc !