Jakub Rzeźniczak PODAŁ DO SĄDU matkę swojego dziecka!

Szok 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Edyta tym rozwodem wygrała życie, może było przez chwilę trudno czy smutno, ale to chyba najlepsze co ją mogło spotkać dla jej przyszłości. Ten przykład pokazuje, że miłość miłością, ale nie ma co liczyć na to że się coś ułoży, tylko trzeba od razu takie toksyczne relacje ucinac jak nozem bez wyjaśnienia- gdy dowiedziała się o zdradzie. Pani Ewelinie proponuje to samo- nie ma się co szarpać ani kopać z koniem, od razu uciąć mu kontakt z dzieckiem dla dobra małej, żeby się nie nabawiła w przyszłości poczucia nizszosci, bo stary już demonstruje jak to będzie z jego strony wyglądać i znaleźć sobie normalnego męża, który będzie zdolny do stworzenia rodziny i się na piłkarza nie oglądać i nie liczyć na to, że coś do niego dotrze. Moja znajoma tak zrobiła- szybko uciela kontakt z facetem który ja zostawił w ciąży i ma teraz wspaniała rodzinę, a jej mąż traktuje jej dziecko jak swoje- nawet woził rowerem w deszczu do przedszkola. To jest facet.