TYLKO NA PUDELKU: Jakub Rzeźniczak komentuje słowa matki swojego dziecka: "ZABLOKOWAŁA MNIE"

Jakub Rzeźniczak ma trudne do zanalizowania życie uczuciowe: najpierw był mężem Edyty Zając , jednak w trakcie małżeństwa wdał się w romans na boku , którego owocem jest jego córka, trzyletnia dziś Inez . Obecnie Rzeźniczak jest w związku z Magdaleną Stępień z piątej edycji Top Model, która jeszcze w czerwcu oskarżała go o zdradę . Najwidoczniej jakoś się między nimi ułożyło, bo Magdalena jest w ciąży .

Skontaktowaliśmy się z Jakubem Rzeźniczakiem, prosząc go o komentarz do zarzutów autorstwa mamy Inez. Piłkarz przyznał, że chciałby mieć kontakt z dzieckiem, ale jest to niemożliwe, bo kobieta po prostu wszędzie go zablokowała. Rzeźniczak prosi też o to, by w całą aferę nie wciągać Magdaleny Stępień.