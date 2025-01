Jakub Rzeźniczak wrócił do "Dzień Dobry TVN" rok po pamiętnym wywiadzie. Paulina drżała o jego występ: "Trzeba odwracać to, co było złe"

Co za para Dobrali sie idealnie Ludzie bez honoru, empatii, ratujacy swoj PR Ta syf stacja też już chyba ledwo zipie skoro zaprasza takie zera... Co on chce udowodnic tym wywiadem? Ze wymaże fakt, jak potraktował dwójkę swoich dzieci? Ze wywlokl na swiatlo dzienne profesje matki swojej corki z ktora wielokrotnie zdradzal zone... potem wywalil, ze nie kocha tej malej a obnosi sie z wielka miloscia do tego ostataniego dzieciaka? Ze olal matke swojego syna, ze poznali sie z Paulinka jak tamta byla w ciazy Jak Paulinka czekala w aucie pod szpitalem a jak mały umarl to stać go bylo jak zwiedzanie USA. Gosc jest slaby, a parkingowa jest socjopatka. Mozecie slodzic w mediach, jakas garstka randomow wam kibicuje ale po waszych oczach widać plomienna nienawisc i falsz. Kubus skonczyl z okrutnym ... On codziennie zdaje sobie sprawe z tego w co wdepnal.