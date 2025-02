Jakub Rzeźniczak wspomina trudny czas po śmierci syna: "Ludzie ROZPRAWIALI nad tym, jak długo powinna trwać żałoba"

Jakub Rzeźniczak wspomina śmierć syna

W 2021 roku Magdalena Stępień, jego ówczesna partnerka, urodziła syna, który otrzymał imię Oliwier. Chłopiec zmarł w lipcu 2022 roku na rzadką odmianę raka wątroby, co było dla Rzeźniczaka najtrudniejszym momentem w życiu. Jak przyznał, to na jego rękach odszedł Oliwier.

Bardzo mnie to dotknęło. I ja miałem bardzo ciężki okres, jak wróciłem wtedy z Izraela, bo niestety mój synek zmarł mi na rękach. Ja tak sobie mówię, że czekał na mnie, bo ja przyleciałem o 20.00 do szpitala i minęło kilka godzin i zmarł . I ludzie też bardzo rozprawiali nad tym, jak długo powinna trwać żałoba. Ludzie pisali, że powinieneś być w żałobie rok, smutny chodzić, itd. - opowiadał.

Emocjonalne wyznanie Jakuba Rzeźniczaka

Ja już po prostu taki byłem od tego smutku słaby, że gdybym czegoś nie zrobił, to nie wiem, jak to by się skończyło. Pomimo tego, że byłem z Pauliną i ona mnie tak wspierała, to widziałem, że ją ciągne na dół. Siedzisz, płaczesz i to wszystko boli, ci ludzie w ciebie biją - wyznał.

To się tak skończyło, że po prostu siedzieliśmy, to chyba był koniec października, mówiliśmy, że musimy coś zrobić dla siebie, że musimy po prostu ruszyć z miejsca, bo jak nie, to droga będzie jedna. I wtedy postanowiliśmy wziąć ślub, bo wiedziałem, że to jest jedyna droga, żeby jakoś wrócić do życia. Do normalności - tłumaczył Rzeźniczak.