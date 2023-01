Magdalena Stępień wspomina Oliwiera. Pokazała zdjęcie synka wykonane dzień przed diagnozą (FOTO)

fff 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Moze przeczytajcie ten post ktory jest bardziej jak przestroga i sprobujce zrozumiec ze ktos moze byc w zlym stanie psychicznym i ma tez inna osobowsc niz wy. To media robia z tego artykuly co Stepien zmaieszcza u siebie na instagramie i to glownie wina mediow ze ciagle o tym trąbią . To wyglada jak by go chciala zatrzymać, pamiec o nim, sama o tym mowiła z resztą. Czemu zakladacie od razu najgorsze ze ktoś jest bezdusznym psycholem i chce trzepac hajs na smierci wlasnego dziecka ? Owszem, moze potrzebuje pomocy psychologicznej ale ludzie wstrzymajcie sie z takimi osądami jak nic nie wiecie a sytuacja jest akurat delikatna. Wygląda na zmarnowaną, nie sądze by udawała.