Magdalena Stępień o życiu po stracie synka: "Nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo cierpię"

:((( 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Też ją jechałam. Ze robi zbiórkę a teraz paraduje w lv. Ale wiecie co ? Nie chciałabym być na jej miejscu. Nie wyobrażam sobie utraty rodziców (mój tata miał raka, ale go pokonał) a co dopiero straty dziecka. Najzwyczajniej w świecie jest mi jej zal widać że jest zaburzona do tego śmierć dziecka. Ciekawe cxy mieszka sama czy z kimś ja bym sama nie dala rady