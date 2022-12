Magdalena Stępień wspomina świąteczny wyjazd z Oliwierem: "Byliśmy tacy szczęśliwi. Jestem wdzięczna, że aż tyle mogłam ci pokazać" (FOTO)

Pod koniec lipca Magdalena Stępień przeżyła niewątpliwą tragedię. Zmarł jej zaledwie roczny syn Oliwier, który przez kilka miesięcy zmagał się z nowotworem wątroby. Choć niedawno była partnerka Jakuba Rzeźniczaka wróciła do celebryckich "obowiązków", wciąż nie jest pogodzona z odejściem pociechy. Co prawda coraz śmielej korzysta z zaproszeń na branżowe eventy, a na jej instagramowym profilu pojawiają się zakulisowe zdjęcia z celebryckiego życia, to tak samo regularnie publikuje archiwalne kadry z dzieckiem, pod którymi pisze wprost, że jest jej bardzo trudno.

Na wspomnienia pozwoliła sobie także w piątek. Magda postanowiła wrócić pamięcią do tego, co robiła rok temu i udostępniła szereg zdjęć i nagrań z wakacji w Dubaju, na których wypoczywała wówczas z Oliwierkiem.

Dziś wspominam ten dzień rok temu, wtedy byliśmy tacy szczęśliwi - napisała pod wakacyjną rolką, dodając na Instastories pod ich wspólnym zdjęciem:

Mieliśmy tylko rok, ale jestem wdzięczna, że aż tyle mogłam ci pokazać. Doceniajmy to, co mamy. Każdy z nas żyje czasem tak, jakby miał nigdy nie umrzeć, tak jakby nigdy nie miało go spotkać nic złego. A jednak chwilami warto się zatrzymać i docenić to, co się ma - zaapelowała do fanów.

Pod publikacją, na której widzimy ją stojącą na tle świątecznych dekoracji z wózkiem, postanowiła pochylić się zaś nad karmą:

16.12.2021. Rok, a jak wiele zmienił! Pamiętajmy wszystko, co dajemy złego drugiemu człowiekowi. To, co jemu życzymy, wróci zawsze jak boomerang, niekoniecznie w tej samej postaci. Dlatego zastanów się, czy warto? Szczęśliwi ludzie nie potrzebują niszczyć słabszych.

Na Instastories Stępień pojawił się także cytat z jednego z poświęconych wierze profili:

Gdzie kres Twoich sił i możliwości, tam zaczyna się boża łaska. Błogosławię Cię, by Twoje poczucie bezsilności stało się przestrzenią działania Boga Wszechmogącego - czytamy.

