Magdalena Stępień o stracie syna i samotności w "Mieście Kobiet": "To było za dużo na JEDNE RAMIONA"

Ania 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziwne, że was mdli. Jak Ewa Błaszczyk ma od 20 lat córkę w śpiączce i wielokrotnie robiła „tournee” jak to ktoś niżej napisał, po telewizji to nikogo nie mdli. Problemem nie jest to, że ta dziewczyna o tym mówi. Problemem jest wasza nienawiść do niej. Jedna z was napisała „żałoba minimum rok”. Większej bzdury nie czytałam. I co po tym roku ? Wskakujesz w kolorowe ciuszki i zaczynasz wychodzić na imieninowe imprezki jak gdyby nigdy nic ? Żałobę nosi się w sercu, nie w kalendarzu. Jedni do końca życia noszą żałobę, inni wcale. Nosić się na czarno bo co ? Bo publika musi widzieć, że ktoś ci zmarł ? To wszystko są powołane polskie stereotypy. W innych krajach smierć celebruje się radością, u nas musisz wyglądać jak zdjęta z krzyża, żeby żałoba miała sens? Babki matki i ciotki wpajają wam od dziecka „musisz to musisz tamto”, beznamiętnie przekazujcie to dalej. Ona nic nie musi. Chce udzielić wywiadu to robi to. To TWOJA decyzja czy klikniesz w ikonkę nowego artykułu o niej. To twoja dezycja czy skomentujesz. To ona jest wariatką czy ty, że obcą babę w necie hejtujesz z powodu śmierci dziecka?