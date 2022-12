Magdalena Stępień o pierwszych świętach bez Oliwiera: "Nie wiem, jak to udźwignę"

kaya 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Dlaczego tak wrzucacie na tą kobietę??? strata dziecka dla normalnej kobiety to jest niewyobrażalna tragedia!! Ona się nie lansuje , ona rozpacza, próbuje sobie to jakoś roztłumaczyć, próbuje żyć, czy ktoś z was tu oceniających , wie co to strata? To dz\iecko nie odeszło z tego świata chwilę po porodzie, jakiś czas żyło, miłość -przywiązanie , zobaczcie ,że ona jest z tym zupełnie sama!! partner, ojciec dziecka poszedł w p....u, Ona tak chodzi, szuka siebie....