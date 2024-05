Jakub Rzeźniczak zdradza sekrety "magicznej" diety kiwi. Tak przygotowuje się do walki w klatce?!

Refleksja 12 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Piątek wieczór: jemy wszystko oprócz kiwi. Sobota rano: poranne story- śniadanko z plasterkami kiwi 😅😅. Dwa dni wcześniej- Paulina, słodkie story z miłymi uśmiechami i dzień dobry Antosiu. Za kilkanaście minut story odnośnie słodkiego postu gdzie pada słowo na k… i mam to w d… Jak bardzo zakłamani są w życiu prywatnym to wspominać chyba nie trzeba. pogrzeb syna a na profilu puzzle story uśmiechy, radość, świętowanie, luz, blues i zabawa…. Czy was drogie firmy, obserwatorzy tej pary- naprawdę nie razi promowanie i przyklaskiwanie takiemu zakłamaniu, hipokryzji, braku refleksji i zbijaniu kasy na wszystkim co się da??