Jakub Tolak z żoną snują plany podróżowania KAMPEREM z niemowlęciem: "Chcemy wrócić na poród do Polski" (ZDJĘCIA)

Agnostyk 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dramat jak najdalej od takich ludzi. Mam tez takiego kolege Mateusz Bamski z Bydgoszczy, ktory tez zwiedzil kawal swiata na krzywa jape. Ciagle tylko probuja cos dostac za darmo, a to papierosa, a to piwo, albo dojesc resztki po tobie. Zebraja o wszystko zwlaszcza od biedniejszych od siebie, bo tacy najwiecej pomagada, a to nocleg, a to jedzenie, a to na litosc biora, a ty a sami wydaja tylko na benzyne, a w przypadku Mateusza na bilety lotnicze. Tragedia z takimi turystami sepami. Nawet reportaz byl o takich, ze to rak zachodu w biednieszych krajach.