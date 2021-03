Jakub Żulczyk oskarżony o znieważenie prezydenta. Grozi mu DO 3 LAT WIĘZIENIA

janpaweł 12 min. temu zgłoś do moderacji 17 5 Odpowiedz

Zacznijmy od tego czy prezydent jest w Polsce potrzebny. Jak jest potrzebny to po co? Jeżeli jest potrzebny to powinien mieć możliwość coś zrobić. Jak nie ma możliwości to znaczy że nie jest do niczego potrzebny. Jak ma możliwość to dlaczego jest taki zamęt z koronawirusem którego nie ma. Jest to tylko siana panika aby ludzie umierali ze strachu i na inne choroby. Dlaczego są biliony długu? Państwo jest wykończone. Więc co robi prezydent i dlaczego mamy go bronić i sądzić ludzi za to, że mówią prawdę o prezydencie? Co to jest za kraj i kiedy ktos zrobi tu porządek ?