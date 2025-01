Jamie Lee Curtis porównała szkody w Kalifornii do... zniszczeń w Strefie Gazy. Internauci grzmią: "Właśnie dlatego aktorom pisze się kwestie"

Jamie Lee Curtis w ogniu krytyki. Dokonała zaskakującego porównania

Szkodami w Kalifornii poruszone jest też środowisko aktorskie, czego dowodem jest chociażby sesja pytań i odpowiedzi przy okazji promocji filmu "The Last Showgirl" . O los poszkodowanych drży na przykład Jamie Lee Curtis, która - zdaniem sporej części internautów - nieco się jednak zagalopowała przy okazji ostatniego porównania.

Podczas odpowiedzi na pytanie aktorka przyznała, że to dość trudny moment do dyskusji o filmie, gdy tak wiele osób zostało bez dachu nad głową. Chcąc zobrazować szkody powstałe przez pożary, dokonała jednak dość osobliwego porównania, w którym tereny popożarowe w Kalifornii zestawiła ze zniszczeniami w krajach pochłoniętych wojną, w tym w Strefie Gazy.

"Nie rozumiem, po co to zrobiła", "Kolejny przykład oderwania od rzeczywistości", "Jak można porównywać ludobójstwo do pożarów?", "Bogaci ludzie tracący luksusowe wille to nie Gaza", "Właśnie dlatego aktorom pisze się kwestie", "Celebryci znów starają się pokazać, że znają się na wszystkim. Porównać klęskę żywiołową do zbrodni? Skandal" - czytamy.