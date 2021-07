Jan Janga-Tomaszewski nie żyje. Aktor znany z "M jak miłość" miał 69 lat

Bet 2 godz. temu zgłoś do moderacji 20 5 Odpowiedz

🙏🏻Oto ofiara medialnej celebrytki plandemii i jej sutenerów (polityków, media) którzy odpowiedzą kiedyś za to. Za zgony przez brak diagnostyki, leczenia chorób, w imię powstrzymania grypy. Jan zmarł przez histerię covidian, w imię interesów nielicznych. Cytat ze zbiórki : "Od jesieni ubiegłego roku Jan zmagał się przez kilka miesięcy z półpaścem, który znacznie go osłabił oraz doprowadził do sporej utraty wagi. Ze względu na pandemię kontakt z lekarzami był mocno utrudniony, więc dopiero w maju b.r. można było zacząć kompleksowe badania. Niestety, po wielu korowodach związanych z rejestracją i odsyłaniem z placówki do placówki, okazało się, że u naszego kolegi zdiagnozowano raka płuca, który ma już teraz przerzuty do mózgu. Jasiek znajduje się od tygodnia w szpitalu onkologicznym, gdzie czeka na radioterapię głowy, a następnie dalsze działania lekarzy.".... Niech odpoczywa w pokoju 🙏🏻