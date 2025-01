Jan Kliment opuścił dom w wieku 17 lat, bo ojciec nie tolerował jego pasji: "Wszyscy myśleli, że jesteśmy homoseksualni"

Że niby z tego artykułu ma wynikac z jaką okropna nietolerancja musiał się mierzyć, i to że strony najbliższych? Otóż nic takiego tam nie ma, nie został wyrzucony, jak chyba sugerujecie, ale sam opuścił dom, może poszedł do szkoły z internetem? Ale między słowami musi być uwaga, że być może rodzice bali się homoseksualizmu syna... wszystko takie niedopowiedziane, mające siać wątpliwości. Kiedyś dziennikarz GW Hugo Bader pomalował się czarna pasta i poszedł na marsz niepodległości, chcąc udowodnic rasizm innych uczestników. Po fakcie napisał tylko, że co prawda nikt go nie zaczepiał, ale czuć było, że myślą tylko o tym, żeby go pobić. To mniej więcej taki sam poziom wyimaginowanych prześladowań.