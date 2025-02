Jan Lubomirski z żoną Heleną zadają szyku na torze wyścigów konnych w Dubaju. Stylowi?

zgłoś do moderacji

Sandałki u kobiety na publicznym wydarzeniu w arabskim kraju? Nawet jeśli to (liberalny jak na islam) Dubaj - to z szacunku dla miejscowej kultury kobieta nie powinna odkrywać stóp, dekoltu itd... Ktoś, kto żyje z tego, że należy do "wyższej sfery" powinien wiedzieć i wyczuwać takie rzeczy... :-(