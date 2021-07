Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa świętują pierwszą rocznicę związku na jachcie: "Płyniemy po NASTĘPNY ROK I WIĘCEJ" (FOTO)

Jadźka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona ma nietypowa urodę i super figurę. Wolę kobiety o ciekawej urodzie niż plastikowe poprzerabiane i zbotoxowane panny. Jedynie co mnie zastanawia to skąd ludzie maja pieniądze na ciągłe wczasy, czym się zajmują i jak zarabiają? To jest pytanie. Nie ukrywam też bym tak chciała. Ja i mój mąż pomimo wyższego wykształcenia i stabilnej pracy w dużym mieście, 2 samochodów, własnego mieszkania, bez kredytów itp, stać nas aby wyjechać za granicę 2- 3 razy do roku, parę wyjazdów w kraju i to tyle. A ci ludzie wiecznie są na jakiś zagranicznych wakacjach, w całkiem dobrych kurortach i hotelach. Mhy... i tak sobie myślę skąd oni mają na to wszystko pieniądze. Czyli rozumiem, facet który kopał kiedyś piłkę, zarabia super pieniądze i jego dziewczyna modelka również? I po co się było uczyć, trzeba było mieć męża kopacza piłki czy budowlańca po budowlance a nie programistę.