Jarosław Jakimowicz SZYDZI Z MATY: "Jestem raper Mata, teksty pisze mi tata"

Mata zawarł również w utworze fragment tekstu odnoszący się do Jarosława Jakimowicza , który swego czasu nazwał go "bananowym chłopcem udającym gangstera" i stwierdził, że przydałoby mu się wojsko.

Chciał posłać do wojska mnie Jakimowicz. Mój ziomo się zna z twoim synem, więc co ty pie*dolisz. Moim rodzicom, co zrobiłbyś mi jako rodzic - rapuje w Patoreakcji młody artysta.

Przepraszam najmocniej. Kiedyś użyłem sformułowania, że wojsko mogłoby nauczyć, czego rodzice nie nauczyli, ale ja mam widocznie jakieś inne pojęcie na temat wychowania przez rodziców. No bo jeżeli SAM PROFESOR MATCZAK nie widzi nic złego w tych sformułowaniach kierowanych przez 20-letniego synka do dorosłych ludzi, ojców, rodziców, matki etc., to wszystko jasne. GRATULACJE. (...) JAK TAK DALEJ BĘDZIE I TAKIE BĘDĄ TE NASTĘPNE POKOLENIA, TO RUNIE TO WSZYSTKO NA ŁEB!! - oburza się Jakimowicz.