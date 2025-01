Jaś Kapela otrzymał stypendium "na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce". Prawica oburzona

No i co „uśmiechnięte Polki”, „uśmiechnięci Polacy”? Nie tak jest po roku rządów waszych wybrańców jak miało być? Milczeliście, kiedy Donald Tusk nieustanie pluł, krzyczał na rządzących Polską przed 2024 rokiem - w Bundestagu, na wszelkich wyjazdach, podczas ważnych międzynarodowych spotkań. Pluł, kiedy był "krUlem Europy". Milczeliście, kiedy Targowica w Brukseli - zaczynając od komunistów Cimoszewicza, Belki i Millera, a kończąc na Thun, Biedroniu i Spurek - cały czas wściekle atakowała, kłamała i głosowała przeciwko Polsce. To wszystko NIC nie znaczy? Nie mówcie teraz o młodych, bo oni wybrali Konfederację, a tak zwana Lewica to jedynie walka o stołki, jak to zrobił matkobijca Biedroń, wpychając siebie, swojego kochanka i przyjaciółkę na fotel europosła. Kobiety macie gdzieś! Te, które dostały się na rządowe/ ministerialne/ unijne posady kompromitują nie tylko siebie, ale wszystkie polskie kobiety – jak Nowacka, Zielińska, Scheuring-Wielgus, Żukowska, Hennig-Kloska, Kotula, Wcisło. Skończcie też ze swoim obłędem na tle PiS. TO WASI WYBRAŃCY rządzą Polską od ponad roku, a doprowadzili kraj do wielkiego upadku gospodarczego, moralnego i prawnego.