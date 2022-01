Jason Derulo jednak nie wstydzi się Sylwestra Marzeń? Współpracownik wspomina: "Porównywali scenę do ZAMKÓW Z FILMÓW DISNEYA"

Majka 34 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Przeciez Sylvester sie skonczyl, wiec po co trzymac o nim wiadomosci? Niby co, ma te wiadomosc trzymac do nastepnego Sylvestra? Czepiacie sie i tyle. Na przyklad Pudelek daje ogloszenie, ze 11 stycznia organizuje koncert szczekania. I co, i 12 stycznia jest to ogloszenie kasowane, bo juz ten koncert sie odbyl. Czy to tak trudno zrozumiec?