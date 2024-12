Jędrek Gąsienica z "Gogglebox" OŚWIADCZYŁ się Kasi po raz drugi? Pokazała pierścionek. "12 lat na to czekałam"

Prawda jest taka, że 2024 należy do nas i nie dociągniemy do 10. rocznicy ślubu. (...) Dzieci ja zabieram, bo będą ze mną chciały iść na pewno - mówiła Katarzyna.

Świąteczne zaręczyny u Kasia i Jędrek z "Gogglebox"

Andrzej Gąsienica, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, opowiadał również we wspomnianej wyżej rozmowie, jak zapytał Katarzynę, czy zostanie jego żoną.

Poszliśmy w góry nad Kalatówki, to był marzec, było pięknie, ale tam się nie oświadczyłem, bo wiedziałam, że ona wie. Wróciliśmy tacy zmęczeni, położyliśmy się do łóżka i oglądaliśmy kabarety i tak na leżąco zapytałem się jej, czy wyjdzie za mnie. Ona zapytała, czy mam pierścionek i ja wtedy wyciągnąłem go spod poduszki i powiedziałem "mam". I przyjęła - opowiadał.